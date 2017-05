Verloren kentekenplaat verraadt automobilist die fietser schepte en doorreed

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de politie een 24-jarige man uit Noordwijk kunnen traceren en aanhouden, nadat hij even daarvoor rond 00.15 uur in Aerdenhout een 18-jarige man uit Overveen van zijn fiets had gereden en was doorgereden. Dit meldt de politie woensdag.