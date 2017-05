Twee aanhoudingen voor steekpartij in Delft

Even voor 20.25 uur werd gemeld dat een man met een steekwond in het Reinier de Graaf Ziekenhuis was binnengelopen. Aan het steekincident was kennelijk een ruzie voorafgegaan. Het 33-jarige slachtoffer en verdachten blijken bekenden van elkaar te zijn. De 28-jarige werd op de De Kringloop aangehouden. Daar liep hij zojuist met een vrouw. Ook zij werd aangehouden. De politie onderzoekt of zij betrokken is bij het steekincident. De politie doet verder onderzoek en heeft een busje in beslag genomen. Mogelijk vond het incident in het voertuig nabij het ziekenhuis plaats. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Hij is aanspreekbaar.