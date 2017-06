Beneluxtunnel dicht na ongeval A4

Een auto en een vrachtwagen kwamen in botsing, waarna de auto tegen de tunnelmuur tot stilstand kwam. De vrachtwagen is doorgereden. De hulpdiensten werden gealarmeerd voor een mogelijke beknelling, maar hiervan was uiteindelijk geen sprake. Een gewonde werd nagekeken in de ambulance. Nadat de auto was weggetakeld kon er een rijstrook worden vrijgegeven. Na het schoonmaken van het wegdek werd de gehele rechterrijbaan weer opengesteld. Het ongeval zorgde voor lange files op de A4 en de A20, tot in Maassluis.