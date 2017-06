McDonald’s gaat bezorgen

McDonald’s en UberEATS starten op dinsdag 6 juni samen met de pilot ‘McDelivery’: bezorging van McDonald’s producten tot aan de voordeur. Klanten bestellen hun favoriete McDonald’s producten eenvoudig via de UberEATS app. In eerste instantie bezorgt UberEATS vanuit de McDonald’s restaurants aan de Spaklerweg en Albert Cuyp in Amsterdam en Amstelveen Centrum. Op basis van de ervaringen bij deze drie restaurants wordt McDelivery vanaf 4 juli uitgebreid met vijf extra restaurants in Amsterdam.

UberEATS is in september 2016 in Amsterdam van start gegaan en werkt op dit moment met honderden restaurants in de hoofdstad. Vanaf dinsdag 6 juni aanstaande zullen ook de producten van McDonald’s via UberEATS te bestellen zijn. McDonald’s en UberEATS starten met de pilot in drie restaurants om van elkaar en de UberEATS gebruikers te kunnen leren. Per 4 juli 2017 wordt de samenwerking uitgebreid met vijf extra restaurants in Amsterdam: Nieuwendijk 70, Kalverstraat, Kinkerstraat, Leidsestraat en Muntplein.