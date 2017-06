Slachtoffer ontvoering Amstelveen vastgehouden en mishandeld in woning in Leiden

In het onderzoek naar de zeer gewelddadige ontvoering van een 37-jarige man uit Amstelveen heeft de recherche de locatie weten te achterhalen waar het slachtoffer enkele uren werd vastgehouden en zwaar werd toegetakeld, is achterhaald.

Het gaat om een woning aan de Spaarnestraat in Leiden. De woning is inmiddels zeer uitgebreid onderzocht. Het slachtoffer werd die avond aangetroffen op de Castellumweg in Leiden. Dat is vlakbij de Spaarnestraat. Het rechercheteam verwacht op korte termijn meerdere aanhoudingen te kunnen verricht. Een 29-jarige man uit Leiderdorp, die op de avond van de ontvoering werd aangehouden, zit nog altijd vast.

Slachtoffer op straat aangetroffen met vinger minder

Als het slachtoffer op straat wordt gevonden, mist hij een vinger en heeft hij een zware verwonding aan het hoofd. Het slachtoffer verklaart dat de ontvoerders mogelijk uitwaren op losgeld. Voor zover bekend is er echter geen geld betaald. Naar het motief wordt dus nog verder onderzoek gedaan. Het slachtoffer is vanuit de Peugeot geblinddoekt een pand ingelopen waar hij meteen meerdere trappen op moest. Hij is daar gemarteld en bedreigd. Toen hij de trappen weer af moest lopen stond de auto dusdanig dichtbij dat deze mogelijk op de stoep geparkeerd was. Er is even met het slachtoffer rondgereden – mogelijk om hem te desoriënteren – waarna hij aan de Drechtstraat in Leiden uit de auto is gezet.