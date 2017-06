Restaurant Raadhuisplein Aalsmeer opnieuw beschoten

Rond 04.15 uur is er op het raam van het restaurant geschoten, waardoor er schade aan het raam is ontstaan. Bij de politie is dit incident gemeld naar aanleiding van knallen die zijn gehoord. Uit onderzoek ter plaatse is vastgesteld dat er daadwerkelijk op het pand is geschoten.

In de nacht van 1 op 2 mei vond er eveneens een beschieting plaats, waarbij eveneens schade aan het pand ontstond. Uit dit onderzoek is nog geen verdachte naar voren gekomen.