Voormalige bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale moet Staat 2 miljoen betalen

Draagkracht

De oud-bestuursvoorzitter werd op 29 maart van dit jaar door het Gerechtshof veroordeeld tot 39 maanden celstraf wegens verduistering, witwassen, meineed, belastingontduiking en het aannemen van steekpenningen. Het Openbaar Ministerie begon ook een ontnemingszaak. Daarin betoogden de advocaten van de voormalige bestuurder dat het slechts om leningen ging en dat het af te nemen bedrag sowieso op nul euro moest worden vastgesteld, omdat de man geen financiële draagkracht zou hebben: hij heeft geen geld meer, is persoonlijk failliet verklaard en kampt met een schuld van meer dan 10 miljoen euro. Vanwege zijn leeftijd (67 jaar) zou de man ook niet meer in staat zijn in de toekomst genoeg geld te verdienen om zijn financiële situatie te verbeteren.

Nieuw vermogen

De rechtbank oordeelt anders. Omdat het faillissement van de man nog niet is afgerond, is onduidelijk of hij na afwikkeling inderdaad geen draagkracht meer zal hebben. Daarnaast staat niet vast dat hij die draagkracht in de toekomst niet zou kunnen verwerven: ondanks zijn gevorderde leeftijd is het mogelijk dat de man opnieuw vermogen genereert. Ook kan het Openbaar Ministerie de man uitstel van betaling verlenen en hem de mogelijkheid bieden het bedrag in termijn te betalen. Bovendien kan de man, als zijn financiële situatie niet verbetert, de rechtbank verzoeken het bedrag kwijt te schelden.

Andere 2 verdachten

Een medeverdachte moet bijna 2,5 miljoen euro “wederrechtelijk verkregen voordeel” aan de Staat betalen. Hij werd eerder veroordeeld voor het geven van ruim 5 ton aan steekpenningen aan de voormalige Rochdale-bestuurder. In ruil hiervoor ontving de medeverdachte bij de verkoop van jachthaven De Nieuwe Meer van Rochdale een prijs die ver boven de marktwaarde lag. Een tweede medeverdachte, destijds de vrouw van de ex-bestuurder, werd veroordeeld voor valsheid in geschrifte en moet nu iets meer dan 300.000 euro betalen.