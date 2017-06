Vernielers regenboogzebrapad niet vervolgd

De rechtbank Den Haag heeft het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van 5 verdachten. Zij zouden op 17 oktober 2016 een zebrapad in regenboogkleuren op de Nieuwe Beestenmarkt in Leiden hebben beschadigd door deze over te verven met rode/oranje verf. Door dit oordeel van de rechtbank mogen de 5 verdachten niet langer vervolgd.

Het OM heeft in eerste instantie met de 5 verdachten afgesproken dat de zaak door een mediation-traject zou worden afgedaan. Dit hield in dat de verdachten het gesprek aan zouden gaan met de gemeente Leiden en het COC (Nederlandse belangenvereniging voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders) om tot een voor deze partijen acceptabele oplossing te komen. Ook moesten zij de ontstane schade aan het zebrapad vergoeden. Als verdachten die afspraak niet zouden nakomen, zou alsnog tot vervolging worden overgegaan.

Vertrouwensbeginsel geschonden

De verdachten zijn de afspraak nagekomen door gesprekken met de gemeente Leiden en het COC te voeren, de schade te vergoeden en een symposium te organiseren over homo-acceptatie en diversiteit. Door alsnog tot vervolging over te gaan, heeft het openbaar ministerie in strijd gehandeld met de gedane toezegging en het vertrouwensbeginsel geschonden. Om die reden oordeelt de rechtbank dat het OM niet-ontvankelijk is in de vervolging van de 5 verdachten.