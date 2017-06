Mogelijk weer overleg tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks

Informateur Tjeenk Willink zou volgens hen de onderhandelingen tussen de vier partijen willen laten herleven. Dit schrijft onder meer de NOS donderdag.

Onder leiding van de informateur gaan naar verwachting de vier partijen weer samen praten. Niet om gelijk te onderhandelen, maar om te kijken of er een basis is voor verdere gesprekken. Donderdag heeft Tjeenk Willink de fractieleiders van GroenLinks, ChristenUnie en D66 gesproken. Woensdag sprak hij al met de fractieleiders van VVD en CDA. Segers liet weten dat met de aanstelling van een nieuwe informateur de kans dat de CU gaat praten over een regering met D66 niet groter is geworden. Klaver zei dat het altijd de ambitie van GroenLinks is geweest om te regeren. Tegen de omroep: 'We gaan zien wat er mogelijk is.'