Start verbetering 216 portiekwoningen in Paddepoel

In de Groningse wijk Paddepoel is woningcorporatie Lefier gestart met het verbeteren van 216 woningen. Hiermee maakt Lefier de woningen energiezuiniger (naar energielabel B) en verbetert het comfort in de woning. De werkzaamheden in de woningen zijn gestart op 31 mei en zijn naar verwachting eind dit jaar klaar.