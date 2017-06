Ontsnapte stier doet rondje Amsterdam

In Amsterdam West heeft vrijdagmorgen een losgebroken stier de boel op stelten gezet.

De stier was ontsnapt uit een abattoir aan de Jan van Galenstraat en besloot een rondje door de hoofdstad te gaan lopen.

Agenten zetten de achtervolging in en volgens AT5 wist men het dier in Bos en Lommer te vangen met een lokkoe. Zonder protest liep de stier de veewagen in en werd teruggebracht naar het abattoir.