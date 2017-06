Meisje in Achterveld door misdrijf om het leven gekomen

Het lichaam dat vrijdagmiddag werd aangetroffen in een sloot aan het Emelaarepad in Achterveld is volgens de politie van een 14-jarig meisje uit Hoevenlaken. Zij is door een misdrijf om het leven gekomen.

Rond 17.00 uur schakelde een getuige de politie in omdat er een lichaam in het water lag. Het bleek dat het ging om het lichaam van een meisje die overleden was. Direct werd de omgeving afgezet. Specialisten van de Forensische Opsporing verrichtten sporenonderzoek.

TGO

Een groot rechercheteam (Team Grootschalige Opsporing (TGO)) doet onderzoek naar wat er vrijdagmiddag 2 juni gebeurd is. In verband met sporenonderzoek heeft de Mobiele Eenheid het gebied rondom het Emelaarsepad in nacht van vrijdag op zaterdag bewaakt. Zaterdag 3 juni vindt er verder sporenonderzoek plaats in de omgeving waar het meisje is gevonden.

Niet Savannah Dekker

De politie benadrukt dat het niet om de 14-jarige Savannah Dekker uit Bunschoten - Spakenburg gaat die sinds donderdag wordt vermist