Verkeersaso rijdt met 120 km/u door bebouwde kom

Een 18-jarige man is afgelopen nacht zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij met zijn auto asociaal hard door Steenbergen is gereden. Een motoragent heeft hem uiteindelijk op de Markt aangehouden.

Omstreeks middernacht krijgt de verdachte de volle aandacht van een motoragent als hij met hoge snelheid over de Molenweg rijdt. Deze rijdt hem achterna om zijn snelheid vast te stellen. Na de rotonde bij de Oudelandestraat wordt zijn vaart geschat op 120 km p/u terwijl daar slechts 50 km p/u is toegestaan.

Stopteken genegeerd

Nog voor de afslag van de Burgemeester van Loonstraat krijgt de man een stopteken van de motoragent. Deze is echter niet van plan om te stoppen en rijdt niet gehinderd door de verkeersdrempels de 30 km zone in met een gang van 130 km p/u. Uiteindelijk trapt de onbesuisde man ter hoogte van de Markt hard op zijn rem en rent vervolgens het afgesloten voetgangersgebied in.

Verstopt

De motoragent stopt eveneens en stelt terwijl hij de verdachte in het oog houdt de meldkamer op de hoogte van de achtervolging en vraagt om versterking. De voortvluchtige bestuurder probeert nog om zichzelf onzichtbaar te maken door tussen twee geparkeerde auto’s te duiken. Als de man bemerkt dat de agent hem in de gaten heeft, zet hij het opnieuw op een lopen. Uiteindelijk wordt hij midden op de Markt tegenstribbelend overmeesterd en aangehouden.

Toeschouwers

De hele actie wordt gadegeslagen door bezoekers die in de horecagelegenheden vertoeven. Verschillende personen komen op het incident af. Niet om de agent te helpen maar om de verdachte te ontzetten die kennelijk een bekende van hen is. Toch weet de agent de ‘helpers’ verbaal op afstand te houden en is met zijn arrestant richting de Westwal weggelopen. Daar is de troublemaker overgedragen aan de inmiddels gearriveerde versterking.

Rijbewijs kwijt

Op het politiebureau is tegen de man proces-verbaal opgemaakt. Hem wordt verweten dat hij de veiligheid op de weg ernstig in gevaar heeft gebracht door met 130 km p/u door een voetgangersgebied te rijden. Tijdens de fouillering komen nog een gebruikershoeveelheid hard- en softdrugs tevoorschijn. De zaak wordt overgedragen aan de officier van justitie. Voorlopig is de man zijn rijbewijs enige tijd kwijt.