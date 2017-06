Filmpje 'aftrekkende' taxichauffeur roept grote verontwaardiging op

Op Facebook circuleert een filmpje waarin te zien is dat een taxichauffeur geparkeerd staat langs de weg en met zijn hand in zijn broek zit. Dit was op een plaats waar hij uitzicht had op spelende kinderen. Na het verschijnen van het filmpje barste de verontwaardiging en afschuw los.