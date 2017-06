Taxichauffeur ondergedoken

Foto: Still Facebook

Op Facebook circuleert een filmpje waarin te zien is dat een taxichauffeur geparkeerd staat langs de weg en met zijn hand in zijn broek zit. Dit was op een plaats waar hij uitzicht had op spelende kinderen. Na het verschijnen van het filmpje barste de verontwaardiging en afschuw los. Ook de politie heeft het filmpje in onderzoek. De taxichauffeur is meegenomen en zijn ouders zijn elders onder gebracht

Op het filmpje is het niet echt goed te zien, maar volgens de maker was de man zich aan het masturberen. Nadat hij betrapt werd haalde hij zijn hand uit zijn broek en deed snel zijn onderbroek omhoog. De chauffeur ontkende met zichzelf bezig te zijn, maar verging van de pijn door de ziekte van Chron.

Werkgever

De werkgever van de man heeft op Facebook gereageerd op het filmpje. ‘Gisterenavond hebben wij een film ontvangen over een schokkend incident met een van onze chauffeurs. Wij zijn erg geschokt en nemen deze video dan ook uiterst serieus, de chauffeur in kwestie hebben we dan ook meteen op non-actief gezet. Natuurlijk nemen wij dit incident zeer hoog op en zijn wij nu verder de zaak aan het onderzoeken. Graag verzoeken wij jullie ondanks de serieuze vermoedens de video niet verder te delen op internet, omdat dit bij een eventuele vervolg stappen een nadelig impact kan hebben’

Politie doet onderzoek

Voor de politie was het incident reden om de taxichauffeur mee te nemen naar het politiebureau. Hij weet inmiddels dat er onderzoek volgt naar het filmpje. Er wordt onder meer bekeken of hij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. De man wordt voorlopig elders ondergebracht, net als zijn ouders. Bij de woning zou een ruit zijn ingegooid en heeft de man en zijn moeder klappen gehad. De politie onderzoekt verder wie verantwoordelijk is voor de vernieling en de klappen die zijn uitgedeeld.

Social media

De politie waarschuwt mensen verder om goed na te denken over wat er op social media geplaatst wordt. Zo is het verspreiden van adresgegevens strafbaar. Berichten en reacties op social media worden door de politie nauwlettend in de gaten gehouden. Bij strafbare reacties volgt direct onderzoek.