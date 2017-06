Vreemde kerel kruipt in bed bij Leidse studente

In een woning aan de Pelikaanhof in Leiden lag een studente zondagmorgen te slapen toen zijn wakker werd van de deur van haar kamer. Toen zij poolshoogte ging nemen stond er een vreemde man in haar kamer alleen gekleed in een onderbroek.

De man mompelde wat in een vreemde taal en besloot in het bed van de studente te gaan liggen en viel meteen daarna in slaap. De vrouw probeerde met enkele medestudenten de man weer wakker te krijgen, maar zelfs een beker water in zijn gezicht bleek niet te helpen.

Gewaarschuwde agenten konden doormiddel van pijnprikkels de man wakker krijgen, maar een gesprek was met de vreemdeling niet te voeren. De man werd aangehouden voor huisvredebreuk. Eenmaal in zijn cel ging de man weer liggen en viel in slaap.