Passant vindt lijk in Ouderkerkerplas

De identiteit van de man die zondag 4 juni 2017 overleden werd aangetroffen in de Ouderkerkerplas is nog niet achterhaald. Om die reden geeft de recherche het signalement van de man vrij.

Omstreeks 11.10 uur kwam bij de hulpdiensten een melding binnen dat er een lichaam in het water zou liggen van de Ouderkerkerplas. Het lichaam werd uit het water gehaald en ter plekke verrichten agenten onderzoek. Een eerste onderzoek heeft nog niet geleid tot meer duidelijkheid over wie de man is en wat er precies is gebeurd.

De onbekende man was tussen de 50 en 70 jaar oud. Het gaat om een kale man met een fors postuur. Hij droeg een meerkleurige zwembroek en om zijn linkerpols een zwartkleurig horloge.