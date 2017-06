Tweede Pinksterdag 24-uursstaking door werknemers Holland Casino

Tweede Pinksterdag, leggen de werknemers van Holland Casino Amsterdam, Breda, Rotterdam en Utrecht vanaf 07.00 uur het werk voor 24 uur neer. De stakers worden bij hun vestiging ingeschreven tussen 18.00 en 20.00 uur. Vakbonden FNV, De Unie en ABC verwachten per vestiging 40 tot 50 stakers. Het is de negenentwintigste staking en de derde 24-uusstaking bij Holland Casino sinds de acties voor een toekomstbestendige cao begonnen op vrijdag 14 april.

In een paginagrote advertentie zei Holland Casino gisteren sorry tegen haar gasten voor de eventuele hinder die zij ondervinden van de stakingen van de werknemers. In de advertentie stelt het staatsgokbedrijf dat zijn mensen goede arbeidsvoorwaarden verdienen en de gasten een geweldige avond uit. Volgens de bonden 'huilt Holland Casino krokodillentranen van spijt. In een publiekelijke mea culpa die tienduizenden euro's heeft gekost zegt het bestuur sorry voor een situatie die het zelf heeft gecreëerd. Het heeft de troeven in handen om te zorgen voor een oplossing. Het bestuur hoeft alleen maar daad bij woord te voegen, maar in plaats daarvan blijft het op een grote zak met geld zitten.'

Snoeien in door werknemers gefinancierde seniorenregeling

Het gaat de 3.000 werknemers niet alleen om loon. 'Het bestuur wil ook flink snoeien in de seniorenregeling. Degenen die hier al gebruik van maken worden 90 dagen gekort, maar jongere collega’s worden zelfs 150 dagen gekort. Onbegrijpelijk, temeer omdat de pensioendatum steeds meer richting de 70 jaar kruipt', aldus de stakende werknemers. 'Werken in onregelmatige diensten heeft een enorme impact op onze gezondheid. Wij willen op een gezonde, duurzame manier onze pensioenleeftijd bereiken. Daar komt nog bij dat wij zelf in de jaren 90 onze loonsverhogingen hebben ingeleverd om de seniorenregeling mogelijk te maken.'

Privatisering

Heet hangijzer voor de werknemers is de op handen zijnde verkoop van Holland Casino. 'Wat als de nieuwe eigenaar ons dwingt om te solliciteren op onze eigen functie? Of als we ondanks onze jarenlange inzet zomaar op straat staan zodra Holland Casino is verkocht? Er zijn genoeg voorbeelden van staatsbedrijven die werden geprivatiseerd waarbij het met name voor de werknemers slecht afliep. We willen een garantie voor de toekomst.'

De bal ligt bij Holland Casino

De vakbonden geven na de 24-uursstaking van morgen het bestuur van Holland Casino de gelegenheid om met de stakeholders, zoals het Ministerie van Financiën, te overleggen om tot een oplossing te komen. 'De bal ligt bij Holland Casino. Komt het bestuur niet voor het volgende weekend over de brug, dan wordt er daarna ook weer op grote schaal actiegevoerd door de werknemers van Holland Casino', aldus de bonden.

De acties gaan morgen de achtste week in, sinds de eerste staking op vrijdag 14 april. Vorige week maandag was de eerste 24-uurs staking bij Holland Casino Utrecht en 's avonds werd er vanaf 19.50 uur ook gestaakt bij de vestiging in Amsterdam. Dinsdag 30 mei startte om 07.00 uur de 24-uursstaking bij de vestiging in Amsterdam en 's avonds werd vanaf 21.30 uur gestaakt in Zandvoort. Afgelopen vrijdagavond was de eerste landelijke staking bij alle 13 vestigingen die leidde tot het sluiten van 8 vestigingen.

De cao geldt voor 3.000 werknemers die werken bij de 13 vestigingen van Holland Casino. De onderhandelingen over deze cao lopen al ruim een jaar.