Grote brand afvalverwerker van Gansewinkel in Rotterdam

Zondagavond heeft een grote brand gewoed bij afvalverwerker van Gansewinkel aan de Ophemertstraat in Rotterdam. Om 18.49 uur kwam de eerste melding van een buitenbrand. Iets meer dan een halfuur later werd het sein Zeer Grote Brand gegeven, en korte tijd later werd er opgeschaald naar GRIP 1.

De brand woedde in een stortplaats van huisraad van 40x20 meter. Het is de derde keer in een jaar dat er een brand uitbreekt bij de afvalverwerker. De rook was goed te zien in de verre omgeving. Er kwamen meldingen binnen van mensen die de rook zagen in Vlaardingen en Schiedam, maar ook vanuit Hoek van Holland en Den Haag kwamen meldingen. Onder andere de brandweerploegen van Rotterdam-Zuid, Centrum en Noord, Schiedam, Hoogvliet en Krimpen a/d IJssel werden ingezet bij de brandbestrijding en kwamen de twee schuimbluswagens met waterkanon van de regio ter plaatse vanuit Hoogvliet en Rotterdam-Oost. De ploegen van o.a. de brandweer Vlaardingen, Ridderkerk en Capelle a/d IJssel werden ingezet voor het herbezetten van de kazernes in de regio om de dekking van de brandweerwagens te garanderen. De brandweer zal nog geruime tijd bezig zijn met blussen.