Meerdere gewonden bij massale vechtpartij in Druten

Bij een massale vechtpartij zondagavond laat in het Gelderse Druten zijn vier personen gewond geraakt en meerdere auto’s beschadigd. De politie heeft een aanhouding verricht maar sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is en wat de aanleiding was van de vechtpartij.