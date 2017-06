Automobilist (29) overleden na botsing op boom tijdens achtervolging

Een 29-jarige automobilist is in de nacht van zondag op maandag bij het Limburgse Gasthuis rond 02.40 uur tijdens een achtervolging door de politie tegen een boom gereden en overleden. Dit heeft de politie maandag bekendgemaakt.

Rijgedrag

Agenten merkten in het centrum van Valkenburg de personenauto op die de aandacht trok door het rijgedrag van de bestuurder. Ze reden daarop achter het voertuig aan en merkten op de er een blik uit de auto werd gegooid. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken dat de politie gaf en reed weg via de Daalhemerweg de in de richting van Bemelen.

Hoge snelheid

In verband met de hoge snelheid van het voertuig en de bochtige wegen hielden de politieagenten afstand van de auto. Zij raakten het zicht op het voertuig kwijt. Vervolgens treffen ze de auto op de Gasthuis ter hoogte van de Oude Heerweg aan.

Overleden

De auto was in een bocht in botsing is gekomen met een boom. De 29-jarige bestuurder uit Valkenburg is hierbij om het leven gekomen. De politie heeft de zaak in onderzoek.