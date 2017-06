Explosief uit geldautomaat in Berkel-Enschot door EOD verwijderd

Verdachte omstandigheden

Agenten troffen maandagochtend rond 09.30 uur, na een melding van verdachte omstandigheden bij de geldautomaat aan de Eikenbosch, een explosief aan. Het leek te gaan om een verdacht voorwerp. Een explosieve verkenner van de politie deed een eerste onderzoek en verzocht de experts van de EOD om te komen.

EOD

De EOD stelde vast dat het om een explosief ging. Het explosief werd van de geldautomaat verwijderd en werd op een veilige plaats in de omgeving tot ontploffing gebracht. De recherche doet verder onderzoek.

Tips

Heeft u iets verdachts gezien in de omgeving van de geldautomaat? Laat het de politie weten. De politie is via 0900-8844 bereikbaar. U kunt tips ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000 of via het Politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.