Jongetje (9) redt moeder door 112 te bellen

Afgelopen nacht kreeg de meldkamer rond 02:00 uur een geschrokken jongen aan de lijn. ''Hij vertelde dat zijn moeder slecht adem aan het halen was en geen antwoord gaf.'' Direct is de politie samen met de ambulance ter plaatse gegaan. In de woning, bleek dat de melder nog maar 9 jaar oud was. Door het handelen van de jongeman kon zijn moeder op tijd worden geholpen. De politie noemt het jongetje een ''held''.