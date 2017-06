Auto belandt op de kop op A20 na aanrijding met vrachtwagen

De hulpdiensten rukten massaal uit omdat er mogelijk mensen in het voertuig bekneld zouden zitten. De traumahelikopter landde op de snelweg voor medische assistentie. De A20 was vanuit Schiedam volledig gestremd, verkeer kon nog wel de afrit Blijdorp nemen.

Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Nadat de traumahelikopter opgestegen was werd een rijstrook vrijgegeven zodat het stilstaande verkeer het ongeval kon passeren. Ter hoogte van het Kleinpolderplein reden al diverse auto's tegen het verkeer de A20 af wat voor gevaarlijke situaties zorgde. Eerder vandaag was er exact op de punt ook al een ongeval gebeurd met 4 gewonden. Ook hier was een vrachtwagen bij betrokken.