Twee tienermeisjes uit Tilburg vermist

Het gaat om twee meisjes van 16 en 17 jaar. Ondanks eerdere burgernetberichten ontbreekt op dit moment nog ieder spoor.

Het oudste meisje is zondagmiddag om 13.00 uur voor het laatste gezien bij de Ganzerikhof in de wijk Wandelbos. Signalement: stevig postuur van 1,60 meter lang met een getinte huidskleur. Ze werd gezien op een groene fiets en droeg een zwarte jas en een donkerblauwe jeans.

Het andere vermiste meisje heeft een slank postuur en is 1,70 meter lang. Ze droeg een wit vest met een zwarte trainingsbroek. Zij is eveneens op zondagmiddag voor het laatst gezien. Dat was in de Griegstraat in Tilburg-Noord.

De politie kan dinsdagochtend nog geen verdere details geven. Het is dus onduidelijk of de meiden elkaar mogelijk kennen of dat de zaken op zichzelf staan. Later vanochtend komt de zegsman met meer informatie.