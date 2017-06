Ex rijdt vrouw op scooter klem en ontvoert haar

In Hengelo is dinsdagmiddag een 30-jarige vrouw op haar scooter door haar ex met de auto klemgereden en ontvoerd. Dit meldt de politie dinsdagavond.

De vrouw kwam van haar werk op haar scooter toen zij rond 15.30 uur op de Binnenhavenstraat werd klemgereden en bedreigd met een vuurwapen en door haar ex in de auto gesleurd. Daarbij zou ook drie keer zijn geschoten door de man.

Politie

De politie werd vervolgens gewaarschuwd die een grote zoekactie naar de auto, een witte Audi A6 station, van de man op touw zette waarbij ook een politiehelikopter en onopvallende politieauto's werden ingezet.

Klemgereden

De politie kreeg de Audi even na 18.00 uur in beeld en reed de auto klem op de Breemarsweg in Hengelo. De man is door de politie aangehouden. De vrouw zat in de auto en bleek ongedeerd. Ook zaten er nog twee honden in de auto. Zowel de man als de vrouw zijn overgebracht naar het politiebureau.