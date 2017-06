Politie heeft nog veel vragen rond onderzoek dood Savannah

De politie heeft in het onderzoek naar de dood van de veertienjarige Savannah uit Bunschoten nog veel vragen over de periode sinds haar vermissing op donderdag 1 juni en de vondst van haar lichaam op het industrieterrein De Kronkels in Bunschoten afgelopen zondagochtend 4 juni. Dit heeft de politie dinsdagavond gezegd in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Aanhouding minderjarige jongen uit Den Bosch

De politie heeft in deze zaak een minderjarige verdachte aangehouden, een jongen van 16 jaar oud uit Den Bosch. 'Uit het sporenonderzoek en de verklaringen van de verdachte is nog geen compleet beeld ontstaan wat er precies met Savannah is gebeurd', aldus de politie.

Fiets donderdagavond gevonden

Het slachtoffer vertrok die donderdag 1 juni van huis. Toen ze niet terug was voor het eten, zoals zij wel had beloofd, sloegen haar ouders al vrij snel alarm. De fiets waarop Savannah vertrok, is een matzwarte Cortina die dezelfde avond is teruggevonden in Hoogland aan de Monseigneur van de Weteringstraat, op zo’n twintig minuten fietsen van Savannah’s huisadres.

Op slot

De fiets stond op slot daar in Hoogland, enigszins verscholen bij een boom en op enkele tientallen meters van een bushalte. Het is onduidelijk wie de fiets daar heeft achtergelaten. De politie vraagt dan ook wie heeft gezien dat op donderdag 1 juni Savannah’s fiets werd achtergelaten in Hoogland? Weet u door wie en/of hoe laat dat was?

Opstellen tijdlijn

Bij het opstellen van een tijdlijn is het belangrijk voor de politie is het belangrijk om te weten of Savannah sinds donderdag 1 juni 2017 nog is gezien. Savannah liep wat moeilijk door een recente hernia-operatie, wellicht realiseert u zich daardoor alsnog dat u haar heeft gezien. Weet u waar zij is geweest en eventueel met wie, meldt u dat dan.

In het water

Op zondagochtend 4 juni werd, in het water bij industrieterrein De Kronkels, Savannah’s ontzielde lichaam gevonden. Hoe lang zij daar op dat moment al lag, is nog niet definitief vastgesteld. Daarom roept de politie u ook op het te melden indien u in de buurt van die locatie iets is opgevallen tussen die donderdagmiddag en die zondagochtend.