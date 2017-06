NVWA treft tijgermug aan op bloemenveiling Naaldwijk

De NVWA bestrijdt uit voorzorg alle exotische muggen die in Nederland worden aangetroffen.



In dit geval doet de NVWA dat door samen met medewerkers van de bloemenveiling potentiële broedplaatsen van de tijgermug te verwijderen. Tijgermuggen kunnen eitjes leggen in bakjes stilstaand water zoals bloempotten, emmertjes en vaasjes. Door deze broedplaatsen weg te halen, kan de tijgermug zich niet voortplanten. Verder plaatst de NVWA extra muggenvallen en doet onderzoek naar de herkomst van de gevonden tijgermug.

Monitoring exotische muggen

De Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië. Via internationale transporten van bijvoorbeeld gebruikte banden en bamboeplantjes (Lucky Bamboo), heeft de mug zich de afgelopen jaren verspreid over grote delen van de wereld.

Om de introductie van exotische muggen te monitoren, staan er muggenvallen op (lucht)havens, in veilinghallen en op risicobedrijven. In 2016 is de tijgermug aangetroffen bij bedrijven in Etten-Leur, Weert, Assen, Emmeloord en Lelystad en in de wijk Dragonder Noord in Veenendaal.



De kans dat de tijgermuggen die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen virussen van infectieziekten overdragen is te verwaarlozen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het RIVM.