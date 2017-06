Beelden aanhouding doorgedraaide man Winterswijk

Woensdagmiddag heeft de politie in Winterswijk rond 13.00 uur op de Vredensestraat een man in zijn been geschoten. 'De man, een bekende van de politie, had gedreigd iemand neer te gaan steken en dat was bij de politie gemeld. Vervolgens zijn agenten naar de opgegeven locatie gegaan', zo meldt de politie woensdag.

Agenten bedreigd met mes

Agenten zagen de man lopen en spraken hem aan. De man draaide zich om en bedreigde de agenten met een mes. De agenten probeerden de man uit te schakelen met pepperspray maar door de extreme wind had dit geen effect op de verdachte. Omdat de man hen met het mes bedreigde restte hen niet anders dan het vuurwapen te trekken.

Man trekt tweede mes

Inmiddels waren er ook andere agenten ter plaatse gekomen om assistentie te verlenen. Na enkele waarschuwingsschoten en gerichte schoten gooide de man het mes weg maar trok vervolgens een ander mes. Uiteindelijk werd de man met een schot in het been uitgeschakeld.

Verdachte lichtgewond

De verdachte die licht gewond raakte werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij aan zijn verwondingen werd geholpen. De man is vervolgens aangehouden en ingesloten op het politiebureau. De politie is ter plaatse bezig met het veiligstellen van de sporen en gaat in kaart brengen hoe een en ander is gelopen. Zoals gebruikelijk is de rijksrecherche op de hoogte gebracht van het schietincident. Ook zij zullen onderzoek doen.

Getuigenoproep

De politie wil graag in contact komen met mensen die menen wat gezien of gehoord hebben. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven aan de politie via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.