Zes internetoplichters door politie in Brabant gearresteerd

De politie heeft woensdag, in onderzoeken naar 59 meldingen van internetoplichting, op verschillende locaties over heel Oost-Brabant zes mannen opgepakt. 'Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het oplichten van een groot aantal slachtoffers', zo meldt de politie woensdagavond.

Zorgvuldige voorbereiding

Financieel experts van de politie hebben de actie zorgvuldig voorbereid. Daarbij werd nauw samengewerkt met het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO). Dankzij meldingen, aangiftes en analyses kreeg de politie zicht op een groep verdachten. Door meldingen en aangiftes te analyseren heeft de politie zicht gekregen op de aangehouden verdachten.

Zij zijn vanochtend vroeg opgepakt in onder meer Oss, Lith, Eindhoven en Veldhoven. In veel gevallen maakten slachtoffers geld over nadat ze onder meer via Marktplaats reageerden op advertenties waarin elektronica en kleding werd aangeboden. De betaalde spullen werden echter nooit geleverd.

Langere tijd

De politie vermoedt dat de aangehouden verdachten al langere tijd bezig waren met internetoplichting. De mannen kunnen vermoedelijk in verband worden gebracht met 268 zaken, waarbij slachtoffers voor duizenden euro’s werden gedupeerd. In veel gevallen maakten slachtoffers geld over nadat ze onder meer via Marktplaats reageerden op advertenties waarin elektronica en kleding werd aangeboden.

De betaalde spullen werden echter nooit geleverd. Omdat misdaad niet mag lonen heeft de politie ook beslag gelegd op waardevolle goederen, auto’s en contant geld. Waar mogelijk kan op deze manier de schade aan slachtoffers worden vergoed of wordt de illegale opbrengst afgepakt.

Politie tevreden met resultaat

De politie en het Openbaar Ministerie zijn vooralsnog tevreden met de eerste resultaten van de actiedag. Het gaat hier om zeer ergerlijke praktijken waar onschuldige burgers het slachtoffer van worden. De Officier van Justitie is blij met de goede voorbereiding van de actie: 'De manier waarop rekeningnummers en geldstromen in kaart worden gebracht, draagt bij aan de kwaliteit van dossiers en de strafzaak tegen deze verdachten', zo vertelt hij in een reactie.

Eigen verantwoordelijkheid

De afgelopen tijd is er vaker aandacht geweest voor internetoplichting en de politie is van plan dit soort acties vaker te organiseren. Het LMIO wees vorige maand nog op de mogelijkheid om via de website van de politie te checken of een verkoper dan wel rekeningnummer bekend is bij de politie.

Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting daarover: 'Kopers dragen nu eenmaal ook zelf de verantwoordelijkheid om na te gaan of een verkoper betrouwbaar is. Het is eenvoudigweg ondoenlijk om voor elke aangifte een onderzoek in te stellen. Dat doet de politie pas na meerdere aangiftes van een strafbaar feit tegen een persoon of bedrijf. Als wij voldoende aanknopingspunten zien, proberen we met speciale computerprogramma’s de hele oplichtingsketen in beeld te brengen.' De politie verwacht op korte termijn nieuwe aanhoudingen te verrichten.