Dode gevonden in Wageningen, verdachte aangehouden

Ter hoogte van de Gruttoweide in Wageningen is woensdagmiddag het stoffelijk overschot van een persoon aangetroffen. De politie houdt rekening met een misdrijf en heeft een verdachte aangehouden.

In eerste instantie werd door de politie gemeld dat er iemand om het leven was gekomen tijdens snoeiwerkzaamheden. Dit werd later ingetrokken.

De politie doet onderzoek bij de Gruttoweide en de Mondriaanlaan. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend gemaakt.