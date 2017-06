Grote hoeveelheden hennep en geld in beslag genomen

In een pand aan de Jacob van Lennepkade in Amsterdam-West heeft de politie dinsdag twee vrouwen aangehouden en grote hoeveelheden hennep en geld werden gevonden. De politie heeft het geld, dure sieraden en een auto in beslag genomen.

Naar aanleiding van binnen gekomen informatie nam de politie een kijkje bij een woning aan de Jacob van Lennepkade. De ruiten van het huis waren afgeplakt en rond het pand roken agenten een sterke hennepgeur.

Spacecake

De agenten klopten aan en er verscheen een vrouw aan de deur. Zij liet de politie binnen kijken, want de hennepgeur zou volgens haar namelijk alleen afkomstig zijn van wat plakjes ‘spacecake’. De geur was echter zo sterk dat dit verhaal niet plausibel leek. Bij doorzoeking van de woning bleek het verhaal over de ‘spacecake’ inderdaad niet te kloppen. Op meerdere plekken in het pand troffen de agenten grote hoeveelheden hennep aan. Ook vonden ze ruim drie ton aan contant geld en verschillende waardevolle goederen, zoals dure horloges en andere waardevolle sieraden.

Aanhoudingen

Agenten hielden de vrouw – een 62-jarige Amsterdammer – aan. Ook een 21-jarige Amsterdamse vrouw moest mee naar het bureau, zij meldde zich ten tijde van de doorzoeking bij de woning.

Inbeslagname

De hennep is in beslag genomen en vernietigd. De politie heeft het geld, de waardevolle sieraden en een dure auto in beslag genomen, omdat vermoed wordt dat deze spullen gekocht zijn met geld dat verdiend is met criminele activiteiten.