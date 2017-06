Kerkrade steunt protestactie Tihange

De gemeenteraad van Kerkrade steunt de internationale protestactie van zondag 25 juni 2017 tegen de kerncentrale in Tihange. De raad is van mening dat de kerncentrale Tihange door de gebrekkige technische staat een risicofactor is en blijft voor Limburg in het algemeen en Zuid-Limburg in het bijzonder. Het belang van het slagen van de actie is ook voor de burgers van Kerkrade groot.