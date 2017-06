Grote opkomst bij stille tocht voor Savannah Dekker

Voorafgaande aan de stille tocht sprak burgemeester Van de Groep van Bunschoten de menigte toe. Ook waren de kerkklokken te horen. Van de Groep: 'Ons samenzijn is voor de familie één grote knuffel van onze liefdevolle gemeenschap.' Maar verder zei hij ook: 'Bunschoten huilt. Bunschoten huilt om Savannah. Bunschoten huilt mee met hen die haar lief waren. Dat gevoel van machteloosheid. We zouden het misschien wel uit willen roepen, maar we zijn stil ter nagedachtenis aan Savannah Dekker.' Dit melden verschillende media donderdag.

Burgemeester: 'blijf letten op elkaar en zie om naar elkaar'

Na de twee minuten stilte volgde een stille tocht die onder meer langs de school van Savannah ging. Daar werden bloemen neergelegd. De familie van Savannah liep niet mee in de tocht omdat het voor hen te zwaar was. Burgemeester Van de Groep liet weten dat de familie kracht put uit het medeleven en de hulp die ze van alle kanten hebben gekregen. In zijn toespraak keek hij ook nog naar de toekomst. Van de Groep: 'Wat met Savannah en Romy is gebeurd had niet mogen gebeuren, mag nooit meer gebeuren, maar kan helaas ooit ergens toch weer gebeuren. Daarom: blijf letten op elkaar en zie om naar elkaar. Overwin het kwaad door het goede.'