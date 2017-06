Honderden loeiende sirenes voor voor 18e Kinderbeestfeest

Wie vanmiddag rond Amsterdam wordt verrast door vele sirenes, er is waarschijnlijk niets aan de hand. Vandaag staat een groot deel van de hulpverleningsketen in het teken van het KinderBeestFeest.

Zo'n 350 hulpverleningsvoertuigen zullen vandaag iets na 16.00 uur met loeiende sirenes de weg op gegaan om ruim 1250 zieke en gehandicapte kinderen naar Artis te brengen.

Het Kinderbeestfeest wordt dit jaar voor de 18e keer georganiseerd door de gelijknamige stichting. De kinderen zijn uitgenodigd door 42 ziekenhuizen en instellingen uit de provincies Noord- Holland en Flevoland. Ze mogen hun ouders/verzorgers, broertjes en zusjes meenemen. De stichting verwacht ruim 5000 gasten.

Het kinderfestijn duurt van 16.00 tot 23.00 uur.

Start in 2000

Ko Veltman en Iris Kuethe, beide dierverzorgers in ARTIS, organiseerden in 2000 in ARTIS het eerste feest voor chronisch zieke kinderen van het AMC Emma Kinderziekenhuis. Het feest werd georganiseerd door dierverzorgers en overig ARTIS personeel met allerlei leuke activiteiten met betrekking tot de dierentuin welke doorgaans voor deze kinderen niet toegankelijk zijn.

De organisatie breidde zich uit met meerdere dierverzorgers, het zogenaamde ‘Dreamteam’. Om verkeersproblemen te voorkomen en meer kinderen naar ARTIS te brengen is men in 2007 samen gaan werken met Mark van Zandwijk (ambulance) en Frido Stein en Petra van de Meulen (beide politie). Dit Team Samenwerkende Hulpdiensten namen de organisatie op zich van het logistieke gebeuren. Beide teams werden in 2010 samengevoegd tot één organisatie binnen een stichting.

Hoe zit het nou eigenlijk?

In 1996 nam Peter van de Wulp, dierverzorger van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam het initiatief om een jaarlijkse avond te organiseren voor chronisch zieke kinderen. Via het Sophia Kinderziekenhuis kwam op deze eerste avond 175 Kinderen met kanker samen met hun familieleden naar Diergaarde Blijdorp. Voor dit feest werd het initiatief in Blijdorp genomen om Stichting Dreamnight at the Zoo op te richten. Steeds meer dierverzorgers uit diverse dierentuinen in Nederland sloten zich hierbij aan. Jaarlijks waren er bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen.