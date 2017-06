Kitesurfers stuiten op dode man in zee

Kitesurfers ontdekten vrijdagmiddag 9 juni het lichaam van een man in zee. De politie doet onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak van de overleden man.

Rond 15.45 uur sloegen de kitesurfers alarm nadat zij in de golven voor de kust van Noordwijk een lichaam zagen drijven. De hulpdiensten haalden hierna het lichaam uit het water.

Uit het onderzoek van de schouwarts is nog geen doodsoorzaak bekend geworden. De recherche onderzoekt de identiteit van de man en de omstandigheden waaronder hij in het water terecht is gekomen.

Omschrijving overleden man

De man heeft een licht getinte huidskleur en een stevig postuur. Hij is tussen de 25 en 35 jaar oud en ongeveer 1.70m lang. Hij heeft kort, krullend donker kroeshaar en een sikje. Hij was gekleed in een zwarte Adidas trainingsbroek (mt 3XL) met rood/roze strepen langs de pijpen. Hij droeg rode Nike Air Max gympen (mt 45,5). Zijn bovenkleding bestond uit een donker vest met capuchon en een donker t-shirt met aan de voorkant de afbeelding van twee doodshoofden. Om zijn nek droeg hij een groot model koptelefoon met een microfoon, zwart/rood van kleur. Op zijn rug droeg hij een oranje, nylon rugzakje van het merk Converse.