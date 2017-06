Peter R. de Vries: 'Wilco Viets (54) zwaargewond na steekpartij Putten'

Een 54-jarige man is vrijdagavond bij een steekpartij in het Gelderse Putten zwaargewond geraakt nadat hij meerdere keren met een mes werd gestoken. Dit heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.

Wilco Viets

Peter R. de Vries laat op Twitter weten dat het zou gaan om de Wilco Viets, de man die samen met een andere man destijds ten onrechte werd veroordeeld in de Puttense moordzaak en 9 jaar in de cel heeft gezeten. 'Deze kwestie staat volledig los van de Puttense moordzaak. Viets heeft uitsluitend behulpzaam willen zijn en is het willekeurige slachtoffer van een hem volledig onbekende man die hij nooit eerder heeft gezien of gesproken', aldus de verklaring van De Vries op Twitter.

Verklaring op social media

'Op social media gaat al een verklaring rond over deze zaak. Details die in deze verklaring staan kan de politie niet bevestigen omdat de politie geen uitspraken mag doen over namen en achtergronden van betrokkenen', aldus de politie.

'Bebloede mensen'

Een mogelijke inbraak, auto’s die tot stoppen worden gedwongen en bebloede mensen in het centrum van Putten. De politie kreeg vrijdagavond rond 22.45 uur meerdere meldingen uit Putten rond een zaak die afliep met een steekpartij. Op vijf plekken heeft de politie gisteravond en afgelopen nacht onderzoek gedaan, twee verdachten zijn aangehouden. De politie zoekt nog getuigen.

Brandstichting camping

Vermoedelijk hebben de verdachten, een man van 24 en een vrouw van 19 jaar uit Noordwijkerhout, eerst geprobeerd een brand te stichten op een camping aan de Poolseweg. Even later kwam er een melding van een inbraak aan de Veenhuizerveldweg, de politie onderzoekt nog of de verdachten hier ook bij betrokken waren.

Auto's laten stoppen

Daarna hebben verdachten aan de Veenhuizerveldweg geprobeerd om verschillende auto’s te laten stoppen. Eén auto raakte daarbij beschadigd. Een andere auto stopte, met daarin een 54-jarige man en een 15-jarig meisje uit Putten. De verdachten zouden gevraagd hebben om hulp van de politie, waarna de vier richting het politiebureau in Putten zijn gereden.

Waarschuwingsschot

Onderweg is de situatie in de auto uit de hand gelopen, waarbij de 54-jarige bestuurder werd gestoken. Bij het politiebureau is iedereen uit de auto gevlucht, op straat is de bestuurder opnieuw gestoken. Toen agenten even later ter plaatse kwamen, waren de twee verdachten al weg. Ze bleken op het Fontanusplein te zijn, daar zagen agenten het duo staan.

Mes op keel vrouw gezet

Toen de agenten zagen dat de man het mes op de keel van de vrouw zette, hebben ze eerst geprobeerd de man te overtuigen om het mes weg te gooien. Toen hij dat niet deed is er een waarschuwingsschot gelost. Daarop liet de man het mes vallen, en zijn zowel de man als de vrouw aangehouden. Ze worden op dit moment verdacht van brandstichting en poging tot doodslag.

Getuigenoproep

Het 54-jarige slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, inmiddels is hij buiten levensgevaar. Gisteravond en afgelopen nacht is er sporenonderzoek gedaan aan de Poolseweg, Veenhuizerveldweg, bij de auto van het slachtoffer, in de omgeving van de auto en op het Fontanusplein.

Ook zijn er al getuigen gehoord. Daarbij heeft de politie bovenstaand beeld gekregen. Het onderzoek is nog niet afgerond, de politie roept mensen die gisteravond iets gezien hebben in Putten, dat met deze zaak te maken kan hebben, zich te melden via 0900-8844.