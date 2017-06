Mogelijk geradicaliseerde man (29) aangehouden bij concert Guus Meeuwis

Vrijdagavond heeft de politie omstreeks 20.15 uur tijdens het toezicht op en nabij het PSV Stadion op de Nieuwstraat een 29-jarige Amsterdammer aangehouden die zich verdacht had gedragen in het centrum van Eindhoven. Dit meldt de politie zaterdag.

Concerten Guus Meeuwis

'De man is een bekende van de politie ter zake radicalisering. Na de aanhouding besloot de politie uit voorzorg op te schalen', aldus de politie. Agenten zagen vrijdagavond op de PSV-laan dat een man zich verdachte gedroeg ter hoogte van een van de ingangen bij het stadion waar de concerten van Guus Meeuwis worden gehouden. De politiemensen spraken de man aan. Hij was aan het filmen, had daar geen duidelijke verklaring voor en bleek geen kaartje te hebben voor het concert.

Mogelijke radicalisering

Inmiddels was duidelijk dat de man bekend is bij politie instanties ter zake mogelijke radicalisering . Vanwege de combinatie van alle beschikbare informatie werd besloten hem aan te houden. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.

Voorzorg

Uit voorzorg werd in de loop van de avond de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden opgeroepen. Ook werden extra agenten naar de omgeving van het Stadion gedirigeerd. Er was geen concrete dreiging.

Concerten gaan gewoon door

De concerten van Guus Meeuwis die voor vanavond, morgen en dinsdagavond gepland staan in het Philips Stadion in Eindhoven, gaan gewoon door. Dat meldt organisator Modestus Concerts. Wel zijn er extra veiligheidsmaatregelen.