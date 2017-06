Man doodgestoken woning Zuidoost, gewonde naar ziekenhuis

De politie heeft zaterdagochtend bij een woning aan de Scherpenzeelstraat in Amsterdam Zuidoost twee mannen aangehouden na een dodelijke steekpartij waarbij ook nog een gewonde viel. Dit meldt de politie zaterdag.

Ruzie loopt uit de hand

Rond 7.00 uur liep volgens getuigen een ruzie tussen vermoedelijk vier mannen in de woning dusdanig uit de hand dat daarbij gestoken werd. Het eerste slachtoffer werd in een portiek boven de woning aangetroffen. Hij is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Gewonde man naar ziekenhuis

Hulpdiensten troffen op straat een tweede gewonde man aan. Hij was aanspreekbaar en is ter behandeling naar een ziekenhuis overgebracht. Het gaat om een 25-jarige inwoner van Amstelveen.

Twee aanhoudingen

In en rond de woning zijn twee mannen aangehouden. Het gaat om een 23-jarige man uit Zwaag en een 24-jarige man uit Beverwijk. Zij zijn ingesloten op een politiebureau. Nader onderzoek door de recherche zal moeten uitwijzen wat zich precies rond de woning heeft afgespeeld. In en rond de woning wordt momenteel uitgebreid sporenonderzoek verricht.