1e Rode Kruis Vijfje geslagen door Prinses Margriet

150-jarige bestaan

Het Nederlandse Rode Kruis viert dit jaar zijn 150-jarig bestaan. De uitgifte van deze speciale herdenkingsmunt is een van de manieren om invulling te geven aan de viering. Sinds de oprichting is het Rode Kruis uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met meer dan 17 miljoen vrijwillige hulpverleners.

30.000 vrijwilligers

In Nederland staan bijna 30.000 vrijwilligers klaar om hulp te verlenen aan mensen in een crisissituatie, EHBO te verlenen bij evenementen, mensen te helpen zelfredzamer te worden en de regels van het humanitair oorlogsrecht te verspreiden. Ook wordt vanuit Nederland jaarlijks intensief hulp geboden aan slachtoffers in ramp- en conflictgebieden.

De Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) is sinds 1567 gevestigd in Utrecht en richt zich op het produceren van munten, penningen en munt gerelateerde producten. De KNM is in Nederland de enige officiële producent van Nederlands muntgeld. Naast dit muntgeld produceert de KNM jaarlijks een aantal officiële herdenkingsmunten, waaronder dus het Rode Kruis Vijfje.