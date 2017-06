Vrouw ernstig mishandeld door vriend

Omstreeks 04.00 uur kreeg de politie melding van een vrouw die ernstig mishandeld zou zijn. Doordat het telefoongesprek steeds wegviel, ging de politie naar haar op zoek. Zij werd aangetroffen op het Stationsplein, waar zij was opgevangen door een taxichauffeur. Het gezicht van de vrouw was ernstig in elkaar geslagen. Voordat zij moest worden overgebracht naar het ziekenhuis, kon zij nog vertellen dat zij was mishandeld door haar vriend.

De politie stelde een onderzoek in in de woning van de vrouw en haar ‘vriend’. Hier werden sporen van de mishandeling aangetroffen. De verdachte kon ter plaatse worden aangehouden. Hij is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.