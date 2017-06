Groot amfetaminelab gevonden, politie pakt vijf personen op

Eerder was bij de politie in Oost-Brabant informatie binnengekomen dat een groep mannen uit de regio Eindhoven zich bezig hield met de productie van harddrugs. In het onderzoek kwam daarbij de voormalige boerderij in Haler in het vizier van de recherche. Tijdens de politieactie die daar zaterdag op volgde trof de politie het amfetaminelab aan.

Gevaarlijke chemicaliën

In het lab was sprake van een grote hoeveelheid grondstoffen voor de productie van de drugs. Agenten vonden er tal van gevaarlijke chemicaliën. Het afval werd vermoedelijke gedumd in gierkelders. Specialisten van de politie hebben het lab ontmanteld. De eigenaar van het pand werd ter plekke aangehouden. Een 27-jarige man uit Eindhoven is vermoedelijk betrokken bij het laboratorium. Op weg naar Brabant werd hij door agenten aangehouden op de snelweg A2 bij Weert.

Andere aanhoudingen

Later werden op adressen in Eindhoven nog eens drie verdachten opgepakt. Het gaat om twee broers van 38 en 26 jaar uit Eindhoven en een 28-jarige man uit Zegge. Bij doorzoekingen op verschillende locaties in die plaatsen vond de politie nog meer drugs en spullen die worden gebruikt bij het productieproces van amfetamine.

Ondermijnende criminaliteit

De overheid werkt nauw samen bij de aanpak van dit soort criminaliteit. Door deze integrale aanpak wordt onze slagkracht vergroot. Het doel is om misstanden aan te pakken en ervoor te zorgen dat de georganiseerde- en ondermijnende criminaliteit een halt wordt toegebracht. Heb je een vermoeden dat in je woonomgeving sprake is van een drugslab? Kijk op onze speciale themapagina voor meer informatie.



De verdachten worden verhoord en vermoedelijk dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.