Het Berlijnplein in Utrecht vol roze loopsters

Het Berlijnplein in Utrecht vulde zich vandaag met bijna 1500 hardloopsters. De veelal in roze outfits geklede dames deden mee aan de achtste editie van de Ladiesrun Utrecht.

Daarnaast werd tegelijk in Rotterdam, Eindhoven en Groningen voor Pink Ribbon gelopen en zo vormde deze steden met duizenden deelneemsters de Pink Running Day.

Het parcours van de Ladiesrun Utrecht ging onder andere over de Gele Brug en de net nieuwe Dafne Schippersburg. Onderweg werden de deelneemsters aangemoedigd met swingende beats van Dj’s en bandjes.

Om 12.00 start de warming-up van de 10km. Ondanks de warmte zijn de dames erg enthousiast en hebben er zin in. Svenja Behrbohm komt met 43:34 als eerste over de finish.

Daarna volgen de 7.5 en 5km, opnieuw vol sportieve en vrolijke loopsters. Sandra Ulle komt met 19:31 als eerste binnen op de 5 kilometer. Bij de 7.5km is dit Eva Patyna met 37:23. Ondanks dat het bij de Ladiesrun niet om tijd gaat maar om meedoen, zijn de dames hartstikke blij met de prestaties.

“Een geweldige dag! Het was warm maar de sfeer was super. Nu lekker genieten van een koud drankje”, zegt een deelneemster. Er is een recordbedrag van ruim €14.805 opgehaald voor het goede doel. De opbrengsten zijn bestemd voor stichting Pink Ribbon, die zich inzet voor de strijd tegen borstkanker. Het bedrag komt van donaties die deelneemsters aan de Ladiesrun Utrecht hebben gedaan bij hun inschrijving aangevuld met bijdragen die zijn binnengekomen via het speciale Pink Ribbon actieplatform, waar de loopsters zich konden laten sponsoren.

De organisatie van de Ladiesrun Utrecht kijkt met voldoening terug op de zonnige 8e editie van de Ladiesrun Utrecht, met veel gezelligheid en sportiviteit.