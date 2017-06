Gewapende spookrijders aangehouden op ringweg Amsterdam

In de nacht van zondag op maandag 12 juni werden rond één uur twee spookrijdende personenauto’s aan de kant gezet op de A10-Noord. Bij controle bleken de vier inzittenden lid te zijn van een bekende motorclub. In één van de auto’s werd één vuurwapen aangetroffen.

De mannen werden aangehouden en overgebracht naar een politiebureau, de recherche heeft de zaak in onderzoek. De reden voor het spookrijden was volgens de inzittenden omdat een andere auto of auto’s ze probeerden klem te rijden.