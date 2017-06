Verdachte gewelddadige woningoverval Landgraaf aangehouden in België

De verdachten zijn op de Nationale Opsporingslijst geplaatst waarna één van de verdachten in België is aangehouden en vandaag, 12 juni 2017, overgeleverd wordt aan de Nederlandse justitie. De andere verdachte werd reeds eerder aangehouden en zit nog in voorlopige hechtenis. In het belang van het onderzoek worden thans geen nadere mededelingen gedaan, aldus het OM.