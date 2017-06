Vermeende jihadganger opgepakt rond marathon Rotterdam

Verbiedsverbod

Dit gebeurde rond de marathon van Rotterdam. NRC Handelsblad schrijft dat de man een verbiedsverbod kreeg opgelegd maar daar hield hij zich niet aan. Per 1 maart kan zo'n verbiedsverbod worden opgelgd voordat potentiële terroristen een strafbaar feit hebben gepleegd. Daarmee kan voorkomen worden dat potentiële terroristen in de buurt komen van mogelijke terroristische doelwitten. Een gebiedsverbod is al twee keer eerder ingezet, aldus de krant.

De krant schrijft dat E. van de minister van Veiligheid en Justitie een gebiedsverbod opgelegd kreeg voor het marathonweekend van 8 en 9 april, maar dat hij de zaterdag voor de marathon toch in de buurt is geweest van de plek waar de marathon werd gehouden. Dat was in het centrum van Rotterdam. E. werd daarop aangehouden en pas na de marathon weer vrijgelaten.

Naam op uitgelekte ledenlijst van de terreurorganisatie

De potentiële terrorist Mounir E. heeft zich in 2014 aangesloten bij IS. Zijn naam komt voor op een uitgelekte ledenlijst van de terreurorganisatie. Na terugkeer in Nederland zou E. in 2015 hebben gezinspeeld op een aanslag. Medewerkers van het Rotterdamse vervoersbedrijf RET zouden hem hebben horen zeggen: 'Er gaat vandaag iets moois gebeuren op de marathon: boem.'

In april werd E. vrijgesproken van terrorisme vanwege gebrek aan bewijs.