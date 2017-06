Politie-agent eenheid Den Haag aangehouden op verdenking van ‘lekken’

De man wordt ervan verdacht informatie afkomstig uit politiesystemen te hebben gelekt aan derden. De man wordt de komende dagen verhoord. Ook is de woning van de man doorzocht. In juridische termen wordt hij verdacht van schending van het ambtsgeheim en ambtelijke corruptie.

Naast de agent is een mede-verdachte aangehouden in verband met deze zaak. Het OM – onder wiens gezag de Rijksrecherche optreedt – kan in deze fase niet meer over het onderzoek en de aanhouding melden.