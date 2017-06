Man die mensen aanreed bij Amsterdam CS weer vrij

De 45-jarige verdachte die als bestuurder betrokken was bij de aanrijding op het Stationsplein is maandagavond 12 juni 2017 vrijgelaten. Hij wordt nog wel verdacht van overtreding van de Wegenverkeerswet en de officier van justitie zal als het onderzoek is afgerond een vervolgingsbeslissing nemen.

Op dit moment liggen nog twee slachtoffers in het ziekenhuis. Zij hebben beiden botbreuken.

Het incident:

De man reed op zaterdagavond 10 juni rond in de binnenstad van Amsterdam. Vermoedelijk heeft hij op sommige plekken in de binnenstad relatief hard gereden. Uit onderzoek blijkt dat hij op het Rembrandtplein ook met hoge snelheid over de trambaan reed. De bestuurder woont zelf niet in de binnenstad van Amsterdam en verklaart zich niets van zijn rit door de binnenstad en de aanrijding op het Stationsplein te kunnen herinneren De bestuurder werd zaterdagavond 10 juni 2017 op het Stationsplein te Amsterdam aangesproken op het feit dat hij met zijn auto op een trambaan reed.

Hem is een proces-verbaal aangezegd en na controle van zijn personalia en het kenteken van zijn auto was er geen reden hem verder op te houden. Hem werd uitgelegd dat hij voorzichtig de trambaan moest volgen om het Stationsplein af te rijden en weer op een normale rijbaan terecht te komen. Toen de bestuurder wegreed deed hij dat heel rustig en stapvoets. Op enig moment hoorden de politiemensen dat het toerental van de auto heel erg hoog werd en de auto met een behoorlijke snelheid vanaf de trambaan het voetgangersgedeelte opreed. Hierbij heeft hij meerdere voetgangers aangereden en kwam hij vrij snel tot stilstand tegen een betonnen rand van de Metrotoegang. De bestuurder werd direct aangehouden en naar een politiebureau in het Centraal Station gebracht.

Camera’s:

Tijdens het incident op het Stationsplein stonden de toezicht camera’s in een pre-set modus. Het gedeelte waar de aanrijding plaatsvond viel niet binnen het zicht veld van de camera’s die vanuit de CCTR (Centrale Camera Toezicht Ruimte) bekeken kunnen worden. Dit is de reden waarom de politie geen camerabeelden heeft van de feitelijke aanrijding. Behalve de verklaringen van de slachtoffers en getuigen zijn er ook politiemensen die de feitelijke aanrijding gezien hebben.

Nader onderzoek:

In het politiebureau heeft een blaastest uitgewezen dat er geen sprake was van alcoholgebruik. De man bleek een diabetespatiënt die gebruik maakt van een externe insulinepomp. Door ambulance personeel werd tot twee keer vastgesteld dat hij een lage bloedsuikerspiegelwaarde had. Van hem is ook bloed afgenomen om nader door het NFI te laten onderzoeken.

Tijdens het onderzoek zijn de gsm de auto en de bloedsuikermeters van de man onderzocht daarnaast heeft er een huiszoeking plaatsgevonden. Uit niets blijkt dat er een indicatie is dat er iets anders aan de hand zou zijn geweest dan een onwelwording. De verdachte verleende overal medewerking aan. Maandagmiddag is hij samen met politiemensen naar een ziekenhuis geweest om zijn insulinepomp uit te laten lezen, waar, waarmee de eerdere bevindingen werden bevestigd. Het onderzoeksteam probeert inzichtelijk te krijgen hoe het kan dat de verdachte een “black-out” heeft gehad over een langere periode.