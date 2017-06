Honderden mensen langs route uitvaart Romy

In Hoevelaken is vandaag afscheid genomen van de 14-jarige Romy. Tegenover Omroep Gelderland zegt de familie geroerd te zijn. 'We zijn zeer geraakt door alle steunbetuigingen en het medeleven.'

De witte kist van Romy lag in een witte koets die werd voortbewogen door twee paarden. Bij de muziekkoepel stond men enige tijd stil en werden er witte duiven losgelaten. Langs de route stonden honderden mensen die hun medeleven betuigden aan de familie.

‘Het was een mooi, waardig afscheid waar de liefde voor Romy alom voelbaar was. Wij zijn zeer geraakt door alle steunbetuigingen en het medeleven. Het voelt alsof Hoevelaken, én mensen van ver daarbuiten, een arm om ons heen slaan. In deze zware tijd is dat een troost voor ons gezin’, aldus de familie van Romy.

De familie laat tevens weten de komende periode alle rust en privacy te willen om het grote verlies te verwerken.