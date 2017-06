Verborgen ruimtes en heel veel cash aangetroffen in garage

Op dinsdag 13 juni werden bij een integrale controle van een garagebedrijf aan de Inzet in Wormerveer in twee auto’s verborgen ruimtes ontdekt. Er werden auto-onderdelen aangetroffen die afkomstig zijn van tenminste zeven gestolen voertuigen. In het pand werd een grote hoeveelheid contant geld gevonden.

Een 34-jarige man uit Beverwijk en een 30-jarige man uit Zaandam zijn ter plaatse aangehouden. Beiden worden verdacht van witwassen. De Beverwijker wordt daarnaast ook verdacht van diefstal/heling. Er zijn minstens 16 auto’s in beslag genomen. Aansluitend zijn in twee woningen (Beverwijk en Wormerveer) huiszoekingen gedaan. De garage is door de burgemeester van Zaanstad direct gesloten voor minstens vier weken.

De ingebouwde verborgen ruimtes werden gevonden door de Douane. Verborgen compartimenten in voertuigen worden veelal gebruikt voor het vervoeren van bijvoorbeeld drugs, grote sommen geld of wapens. Bij de controle werd samengewerkt tussen het Openbaar Ministerie, politie, gemeente Zaanstad, Douane en het LIV (Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit).



Het OM, politie en gemeente werken intensief samen met andere partners onder de vlag van het RIEC NH (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Noord-Holland) om ondermijning aan te pakken. Veiligheid en leefbaarheid hebben prioriteit en misstanden worden niet getolereerd.



De aangehouden 34-jarige man werd in 2014 veroordeeld wegens diefstal, heling en het omkatten van auto’s. Omdat er signalen waren dat er in het garagebedrijf wederom strafbare feiten werden gepleegd is besloten tot de controle.